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    Мужчина 15 лет носил на спине парализованную мать в Китае

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Мужчина в Китае 15 лет носил на спине парализованную мать.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал TV People.

    Отец семейства скончался в 2003 году, и 22-летнему сыну пришлось взять на себя заботу о матери. Женщина не могла ездить на автомобиле из-за морской болезни, поэтому сын принялся носить ее на спине.

    Отмечается, что он ушел с работы и начал скитаться вместе с матерью по разным городам в поисках возможности заработать. В 2015 году мужчина устроился на швейную фабрику, однако через полгода она закрылась, сообщил телеканал 29 ноября. В конечном счете они вернулись в родную деревню, где местные жители помогли мужчине с работой и жильем.

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