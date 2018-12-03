Мужчина 15 лет носил на спине парализованную мать в Китае

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Мужчина в Китае 15 лет носил на спине парализованную мать.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TV People.

Отец семейства скончался в 2003 году, и 22-летнему сыну пришлось взять на себя заботу о матери. Женщина не могла ездить на автомобиле из-за морской болезни, поэтому сын принялся носить ее на спине.

Отмечается, что он ушел с работы и начал скитаться вместе с матерью по разным городам в поисках возможности заработать. В 2015 году мужчина устроился на швейную фабрику, однако через полгода она закрылась, сообщил телеканал 29 ноября. В конечном счете они вернулись в родную деревню, где местные жители помогли мужчине с работой и жильем.