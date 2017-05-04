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    Муж королевы Великобритании отойдет от дел

    Решение принял лично принц Филипп и Елизавета II поддержала мужа© Getty

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Супруг Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени, передает Report со ссылкой Би-би-си.

    Решение принял лично принц Филипп и королева уже поддержала мужа.

    Отметим, что в июне герцогу Эдинбургскому исполняется 96 лет.

    В официальном заявлении дворца говорится, что до августа принц продолжит исполнять свои обязанности по ранее установленному графику – как индивидуально, так и вместе с королевой.

    Новые приглашения Филипп принимать не будет, хотя время от времени он все же может посещать определенные публичные мероприятия.

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