​Мусульманин, неправомерно арестованный ФБР, получит компенсацию в 385 тыс. долларов

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Власти США согласились выплатить 385 тыс. долларов США мусульманину Абдалле аль-Кидду, который был более десяти лет назад неправомерно арестован Федеральным бюро расследований (ФБР). Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявили в Американском союзе защиты гражданских свобод, представлявшем в суде интересы мужчины.

В 2002 году аль-Кидд попал в поле зрения агентов ФБР, подозревавших его знакомого в спонсировании террористических организаций. Американец, учившийся в то время в Университете штата Айдахо, активно сотрудничал со следствием, однако в 2003 году был неожиданно арестован при попытке вылететь в Саудовскую Аравию. Аль-Кидда продержали за решеткой 16 дней без предъявления каких-либо обвинений, а затем отпустили на свободу.

Как выяснилось, ФБР опасалось, что он покинет территорию США и не даст в суде важные показания против своего знакомого. Однако в итоге аль-Кидд так и не был вызван в качестве свидетеля по данному делу.

В 2005 году мужчина подал иск против властей США, обвинив их в нарушении своих конституционных прав. В итоге ФБР пришлось принести извинения и выплатить крупную денежную компенсацию.