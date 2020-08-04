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Миллионы людей по всему миру решили отказаться от говядины

Миллионы людей по всему миру решили отказаться от говядины Потребление мяса на душу населения может сократиться почти на 3 процента в 2020 году, что станет самым большим снижением по крайней мере с 2000 года. Больше всего "просядет" говядина, миллионы людей по всему миру уже решили отказаться от нее
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4 августа 2020 г. 05:36
Миллионы людей по всему миру решили отказаться от говядины

Потребление мяса на душу населения может сократиться почти на 3 процента в 2020 году, что станет самым большим снижением по крайней мере с 2000 года. Больше всего "просядет" говядина, миллионы людей по всему миру уже решили отказаться от нее.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, доля говядины в общем объеме производства мяса явно снижается: с 39 процентов в 1961 году до 20 процентов в 2018 году. На это влияет снижение благосостояния, считают эксперты. Доля свинины не изменилась — 35 процентов. Весь рост пришелся на куриное мясо — с 11 до 34 процентов от общего производства.

Потребление говядины достигло своего пика еще в конце 1970-х годов, пишет издание. Выбросы от производства этого вида мяса примерно в 10 раз выше, чем от свинины или курицы. Снижение вреда для экологии будет иметь решающее значение в будущем, поскольку на сельское хозяйство приходится 18,5 процента от глобальных выбросов парниковых газов.

Ранее крупнейший ретейлер Walmart начал продавать искусственное мясо в двух тысячах своих магазинов по всей Америке. Аналитики компании ЭФКО прогнозируют, что 10 процентов мяса в мире в ближайшие 10 лет будет искусственным.

На фоне коронавируса в США мясо превратилось в еду для богатых. Из-за пандемии в стране снизились объемы переработки мяса, в продуктовых магазинах стали пустеть полки, а состоятельные люди начали покупать органическое мясо, которое значительно дороже.

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