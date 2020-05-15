Международный день семьи отмечают сегодня во всем мире

15 мая в мире отмечают Международный день семьи. Как сообщает Report, этот был учрежден Генеральной ассамблеей Организации объединенных наций (ООН) и отмечается повсеместно с 1993 года.

Каждый год, начиная с 1996 года, ООН объявляет новую "тему" Дня семьи, тем самым обращая внимание на ту или иную проблему.

Главная идея праздника — привлечь внимание мировой общественности к семейным проблемам и ценностям, подчеркнуть значимость брака.

Семья - это основной элемент общества, она была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа.

Число браков в Азербайджане в 2019 году увеличилось на 2,2% по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции в стране зарегистрировано 63 869 браков.

По данным за первое полугодие прошлого года, наибольшее число браков было зарегистрировано в Баку (6 910), Сумгайыте (1 040), Гяндже (825) и Агдамском (679), Шамкирском (674) районах.