Меню первого обеда на "Титанике" продали на аукционе за 140 тысяч долларов - ФОТО

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Меню самого первого обеда, проданного на борту корабля "Титаник", ушло накануне с молотка в Британии.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, меню продали за 100 тысяч фунтов (140 тысяч долларов). Торги были проведены аукционным домом "Генри Олдридж энд сан" в городке Девицес в графстве Уилтшир.

На этом листочке написаны блюда, которые подали техническому составу 2 апреля 1912 года. Там указаны говяжий бульон или куриный суп, жареная курица, ягненок или ветчина со шпинатом в качестве основного блюда, горошек, цветная капуста и вареная картошка как гарнир, пудинг, королевские груши и пирожные на сладкое, а также кофе. Выживший при крушении офицер передал меню своей супруги перед тем, как корабль отправился в путь.

Меню было приобретено британским коллекционером. Его имя не уточняется.