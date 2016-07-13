Мехмет Али Агджа, стрелявший в Иоанна Павла II, хочет стать священником

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Мехмет Али Агджа, стрелявший в 1981 году в Папу Римского Иоанна Павла II, заявил, что хочет стать католическим священником и побывать у нынешнего понтифика Франциска. Как сообщает Report, oб этом он заявил в интервью итальянскому «Канал 5» в программе «Топ-секрет».

«Я готов стать священником, если папа Франциск примет меня», сказал Агджа, который провел в тюрьме в общей сложности 25 лет.

«Здесь в Турции я живу как пенсионер, который впустую теряет время, - сказал 58-летний Агджа. - Поэтому я прошу Франциска о милости встретиться со мной в Ватикане, и я стану священником».

Он признался, что еще после встречи с Иоанном Павлом II, который навестил его в итальянской тюрьме в 1983 году, он много размышлял и уже тогда задумался о том, чтобы принять сан: «Я долго изучал Евангелие, я знаю священные христианские тексты лучше многих других».