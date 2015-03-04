​McDonald's отказывается от выращенных на человеческих антибиотиках кур

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ McDonald's перестанет закупать кур, выращенных на человеческих антибиотиках.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Times.

Сеть быстрого питания также перестанет осуществлять закупки молока, которое дают коровы, выращенные при помощи гормонов.

Подобное решение руководство корпорации приняло из-за растущего недовольства клиентов качеством пищи.

Ранее сообщалось, что McDonald's подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 1 млрд. евро.