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    Владельцы MasterCard смогут подтверждать платежи с помощью селфи

    Пользователи MasterCard в Великобритании смогут оплачивать платежи с помощью селфи и отпечатков пальцев

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Пользователи MasterCard в Великобритании смогут оплачивать платежи с помощью селфи и отпечатков пальцев, сообщает Report со ссылкой на РБК.

    В MasterCard заявили, что летом эта технология будет доступна еще в 14 странах.

    Помимо идентификации с помощью селфи, британские держатели карт смогут сканировать отпечатки пальцев для проверки их личности. Благодаря этому пользователям больше не придется вводить пин-коды, пароли или коды подтверждения оплаты.

    По информации, такая технология была уже опробована в США и в пилотной версии в Нидерландах. 

    Президент MasterCard по вопросам безопасности Аджей Бхалла сказал, что держатели карт в Нидерландах и США "действительно полюбили" оплату платежей с помощью селфи. По его словам, компания также тестировала распознавание с помощью радужной оболочки и голоса.

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