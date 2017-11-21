Лондонские автобусы переходят на биотопливо из кофейной гущи

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Транспортное управление Лондона переведет часть автобусов на биотопливо, изготовленное из кофейной гущи, сообщает Report со ссылкой на BBC.

С понедельника биотопливо, которое производится путем смешивания масла, полученного из кофейной гущи, с дизелем, поступило в сеть поставок топлива для общественного транспорта. Биотопливо, изготовленное из животного жира и масла для жарки, уже используется на 9500 городских автобусах в Лондоне, но на «кофейном» биотопливе автобусы будут ездить впервые, пишет BBC.

Британская компания bio-bean, работающая в области экологически чистых технологий, сообщила, что произведено уже достаточно «кофейного масла», чтобы обеспечить топливом один автобус на целый год. Компания сотрудничает с кофейнями, ресторанами и фабриками по производству растворимого кофе, аэропорты и железнодорожные вокзалы бесплатно отдают ей использованную кофейную гущу, а bio-bean занимается переработкой этих отходов в биотопливо. По данным bio-bean, лондонцы генерируют 200 000 т кофейной гущи ежегодно.