​Лавров посоветовал журналистке не обращаться к мужчинам, стоя на коленях

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал журналистке из США не обращаться к мужчинам, стоя на коленях.

Как передает Report со ссылкой на «РИА Новости», данное заявление было сделано перед встречей с госсекретарем США Джоном Керри.

Как отмечается, американская журналистка обратилась к российскому министру с очередным вопросом, стоя на коленях, чтобы не загораживать камеры.

Лавров пошутил, что «политически некорректно обращаться к мужчинам, стоя на коленях».

После этого министры удалились на переговоры.