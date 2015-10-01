​Лавров посоветовал журналистке не обращаться к мужчинам, стоя на коленях

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал журналистке из США не обращаться к мужчинам, стоя на коленях.
Как передает Report со ссылкой на «РИА Новости», данное заявление было сделано перед встречей с госсекретарем США Джоном Керри.
Как отмечается, американская журналистка обратилась к российскому министру с очередным вопросом, стоя на коленях, чтобы не загораживать камеры.
Лавров пошутил, что «политически некорректно обращаться к мужчинам, стоя на коленях».
После этого министры удалились на переговоры.
News DepartmentАвтор новости
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