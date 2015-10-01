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    ​Лавров посоветовал журналистке не обращаться к мужчинам, стоя на коленях

    Данное заявление было сделано перед встречей с госсекретарем США Джоном Керри

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал журналистке из США не обращаться к мужчинам, стоя на коленях.

    Как передает Report со ссылкой на «РИА Новости», данное заявление было сделано перед встречей с госсекретарем США Джоном Керри.

    Как отмечается, американская журналистка обратилась к российскому министру с очередным вопросом, стоя на коленях, чтобы не загораживать камеры.

    Лавров пошутил, что «политически некорректно обращаться к мужчинам, стоя на коленях».

    После этого министры удалились на переговоры.

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