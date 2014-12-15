​Латвийский депутат подрался в баре

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Депутат Сейма Латвии Артур Кайминьш получил травму носа в результате конфликта в рижском баре.

Как передает Report, по словам самого парламентария, он пострадал из-за отказа поддержать инициативу о признании православного Рождества официальным праздником.

Инцидент произошел в конце минувшей недели в баре "Latvijas 1. rokkafejnīca". Изначально в СМИ появилась информация, что Кайминьш ввязался в конфликт с охранниками заведения, после чего был задержан прибывшими сотрудниками муниципальной полиции.

Сам парламентарий заявил, что на него напали из-за того, что он отказался поддержать инициативу оппозиционной партии "Согласие" об объявлении православного Рождества выходным днем.

Депутат заявил, что на него со спины напал один из охранников. Перед нападением, как утверждает Кайминьш, охранник якобы сказал на русском языке "Это тебе за наш праздник 7 января!". В результате парламентарий упал и сломал нос.

Позднее стало известно, что депутат и представители администрации бара обсудили конфликт и принесли друг другу извинения.