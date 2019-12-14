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Круглые очки Джона Леннона ушли с молотка почти за 200 тысяч долларов

​Круглые очки Джона Леннона ушли с молотка почти за 200 тысяч долларов

Легендарные круглые очки Джона Леннона были проданы на аукционе за 137,5 тысячи фунтов стерлингов (чуть более 183 тысяч долларов).

Как передает Report, об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

В 1966 году Джону Леннону досталась эта пара круглых очков для подготовки к его роли в фильме Ричарда Лестера "Как я выиграл войну", и очень скоро этот аксессуар стал прочно ассоциироваться с образом музыканта.

Бывший водитель барабанщика Beatles Ринго Стара Алан Херринг, выставивший очки на продажу, рассказал, что очки попали к нему летом 1968 года. В описании к лоту указано, как Херринг заметил, что Леннон оставил эти очки на заднем сиденье машины, когда выходил из нее. Одна линза отсоединились от оправы, и водитель спросил, хочет ли Леннон, чтобы тот починил очки, на что музыкант ответил не беспокоиться, поскольку они были всего лишь "для образа".

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