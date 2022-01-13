Коронавирус начал распространяться в популяции диких индийских леопардов

Индийские ученые выяснили, что коронавирус нового типа проник в индийскую популяцию диких леопардов и начал быстро распространяться внутри нее.

Индийские ученые выяснили, что коронавирус нового типа проник в индийскую популяцию диких леопардов и начал быстро распространяться внутри нее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, описание исследования биологи опубликовали на bioRxiv.

"Полногеномный анализ образцов вируса указал, что в популяциях диких индийских леопардов начал распространяться "дельта"-вариант SARS-CoV-2. Это открытие подчеркивает необходимость постоянных наблюдений за популяциями диких животных для понимания, как протекает эволюция SARS-CoV-2, как он распространяется в природных резервуарах инфекции", - пишут исследователи.

За последний год ученые открыли множество примеров того, как SARS-CoV-2 или похожие на него коронавирусы попадают в популяции диких и домашних животных. В частности, ученые из США обнаружили антитела к коронавирусу в образцах крови белохвостых оленей и одичавших кошек, еще ранее стало известно, что коронавирус нового типа может заражать норок, львов, тигров, енотовидных собак и многих других диких животных.

Проведя полногеномный анализ вирусных частиц, ученые выяснили, что погибший леопард был носителем одной из местных разновидностей "дельта"-штамма вируса, чье бурное распространение по территории штата Уттар-Прадеш завершилось еще летом прошлого года, задолго до конца октября.

Ученые обнаружили вирусные частицы и следы вирусной инфекции не только в легких леопарда, но и в его лимфатической системе, и в тканях мозга. Последнее, по мнению ветеринаров, может говорить, что дикие кошки не менее уязвимы для атак SARS-CoV-2, чем человек, что подчеркивает необходимость ведения постоянных наблюдений за распространением коронавируса в их популяциях, подытожили ученые.