Королевская почта Британии выпустит марки в честь группы Queen

Королевская почта Великобритании (Royal Mail) решила отметить творчество одного из самых успешных коллективов в истории рок-музыки - британской группы Queen - серией из 13 марок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на почтовых миниатюрах, которые поступят в продажу 9 июля, - изображения каждого из участников коллектива, их студийного снимка, обложек альбомов Queen II, Sheer Heart Attack, A Night at the Opera, News of the World, The Game, Greatest Hits, The Works и Innuendo, сообщает во вторник газета The Guardian.

Группа Queen стала третьим музыкальным коллективом в Соединенном Королевстве, в честь которого Royal Mail выпустила серию марок. Ранее такой чести были удостоены The Beatles в 2007 году и Pink Floyd в 2016 году.