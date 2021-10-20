Королева Елизавета II приняла Билла Гейтса в Виндзорском замке

Королева Великобритании Елизавета II устроила прием в Виндзорском замке по случаю проведения в Лондоне Глобального инвестиционного саммита с участием представителей крупного бизнеса и политических деятелей.

Королева Великобритании Елизавета II устроила прием в Виндзорском замке по случаю проведения в Лондоне Глобального инвестиционного саммита с участием представителей крупного бизнеса и политических деятелей.

Как передает Report со ссылкой на агентство PA , на встрече с 95-летним монархом в ее резиденции близ Лондона, в частности, присутствовал основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс.

Отмечается, что вместе с Елизаветой II гостей также приветствовали наследник престола принц Уэльский Чарльз, его старший сын герцог Кембриджский Уильям, двоюродный брат королевы герцог Глостерский Ричард с супругой Биргиттой и еще один кузен Ее Величества принц Майкл Кентский. По информации агентства, прием посетили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД Элизабет Трасс, министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян, спецпосланник президента США по климату Джон Керри, глава специализирующейся на кибербезопасности британской компании Darktrace Поппи Густафссон и управляющий директор инвестиционного фонда эмирата Абу-Даби шейх Хамид бен Заид Аль Нахайян.

В предисловии к официальной программе Глобального инвестиционного саммита, посвященного инновационным зеленым технологиям, Елизавета II подчеркнула, что "гордится поступательным движением Великобритании" на пути к "устойчивому будущему". "Многое еще предстоит сделать. Этот саммит не просто витрина, он дает возможность действовать сообща и создавать новые партнерства", - указала она.