 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В возрасте 110 лет скончался старейший житель США

    Джонсон родился в Швеции 19 января 1904 года

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В США умер самый старый житель страны, на момент смерти ему было 110 лет.

    Как передает Report, cкончавшегося американца звали Конрад Джонсон, по профессии он был плотником и жил в городе Рокфорд в северной части Иллинойса.

    Джонсон родился в Швеции 19 января 1904 года. Вплоть до последнего года жизни он был здоров и отлично себя чувствовал. Лишь несколько месяцев назад Джонсон стал пользоваться ходунками во время прогулок.

    Он был дважды женат. Первая жена умерла в 1988 году, вторая скончалась в 2002 году.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi