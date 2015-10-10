​Конкурс красоты среди бородачей состоялся в Австрии - ФОТО

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Чемпионат бородачей и обладателей роскошных усов прошел в австрийской провинции Леоганг, cообщает Report со ссылкой на The Daily Mail.

В район съехались более 300 участников из 20 стран мира. Всего победителей жюри определяло в 18 номинациях. В частности, бороды в "натуральном стиле", бороды "Гарибальди" - широкие, с закругленным нижним краем, борода-фристайл, "мушкетерская бородка" и другие.

Больше всего первых мест, с 6-го до 18-го, в итоге досталось американцам. Участники из Германии увезли с собой пять наград, австрийцы же оказались на третьем месте - у них четыре золота.

Отметим, впервые чемпионат бород и усов состоялся 25 лет назад. С тех пор раз в несколько лет он проводится в разных городах и странах.