​Композитор Раймонд Паулс на 81-м году жизни захотел сменить имя

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Композитор Раймонд Паулс на 81-м году жизни задумался о смене своего имени на Оярс.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по мнению композитора, в правящей элите Латвии стало слишком много Раймондов, а это вредит репутации.

Раймонд Паулс в январе 2016 года отметил 80-летний юбилей.

"У меня 2 имени - Раймонд и Оярс. Родители ссорились, но в советское время не разрешали два имени, оставили имя Раймонд. Сейчас я хочу опять поменять имя на Оярс. Слишком много стало Раймондов в правящих кругах. Президент (Раймонд Вейонис - ред.), министр обороны (Раймонд Бергманис - ред.). Еще кто-то. И каждый день это имя где-то звучит. Хотел менять на Оярса", - рассказал Паулс в интервью латвийской радиостанции Baltkom.