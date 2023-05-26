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Компании Илона Маска разрешили проводить испытания чипов для мозга на людях

Компании Илона Маска разрешили проводить испытания чипов для мозга на людях Компания по производству чипов для мозга Neuralink американского бизнесмена Илона Маска получила разрешение регулятора для клинических испытаний на людях.
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26 мая 2023 г. 06:26
Компании Илона Маска разрешили проводить испытания чипов для мозга на людях

Компания по производству чипов для мозга Neuralink американского бизнесмена Илона Маска получила разрешение регулятора для клинических испытаний на людях.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании Twitter

"Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA (управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов – ред.) на начало клинических исследований на людях!", - отмечается в сообщении.

В Neuralink подчеркнули, что это важный первый шаг, который однажды позволит технологии с чипами помочь многим людям.

Информация о наборе участников клинических испытаний будет объявлена в ближайшее время.

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Версия на азербайджанском языке İlon Maskın şirkətinə beyin çiplərini insanlar üzərində sınaqdan keçirməyə icazə verilib

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