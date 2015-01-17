​Книга рекордов Гиннесса назвала главное достижение 2014 года

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Авторы Книги рекордов Гиннесса назвали главное достижение 2014 года.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте издания.

Победа досталась российско-французской команде, которая составила гигантскую мозаику из бутылочных пробок в форме бочки.

Главное достижение года было определено по результатам голосования на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Композиция занимает площадь в 150 квадратных метров. Для ее создания понадобилось 285 тысяч пробок и 270 килограммов клея. На мозаике, получившей название "Гигантская бочка", изображены древнегреческие боги, виды Санкт-Петербурга и Бордо.

Летом 2014 года эта работа была представлена на набережной французского города в рамках ежегодного фестиваля вина. Авторами мозаики стали россиянин Сергей Сидоров и гражданка Франции Эльвира Газизова.