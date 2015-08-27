​Книга Гинесса назвала главные рекорды мира за 60 лет

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Редакция Книги рекордов Гиннесса, которая в этом году празднует свое 60-летие, рассказала о главных достижениях человечества, зафиксированных изданием с момента возникновения, сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Главным рекордом первого года своего существования редакция назвала феноменальный успех Элвиса Пресли, песни которого максимальное количество раз оказались на вершине хит-парадов в 1955 году.

1971 год запомнился редакции первым отправленным e-mail сообщением, 1973-й - первым звонком с мобильного телефона.

В 1980-х на страницы издания попали самый продаваемый музыкальный альбом в мире - Thriller Майкла Джексона, самый активный вулкан мира Килауэа и "Тетрис", ставший самой успешной видеоигрой-головоломкой.

В 1990-х годах Книга рекордов Гиннесса назвала главными событиями создание первого интернет-браузера, строительство самого высокого карточного домика, первый полнометражный компьютерный мультфильм ("История игрушек") и лимузин, длина которого составила 30,5 метра.

В 2000-х годах самыми значимыми были признаны крупнейшая коллекция садовых гномов, самая большая в мире черепаха, самый продолжительный беспосадочный полет и лучший результат в беге на дистанцию 100 метров, которые в 2009 году Усейн Болт преодолел за 9,58 секунды.

Последнее десятилетие запомнилось авторам издания прыжком Феликса Баумгартнера с парашютом с 39-километровой высоты, самой продаваемой видеоигрой (GTA V) и твитом, получившим наибольшее количество ретвитов, в котором телеведущая Эллен Дедженерес опубликовала коллективное селфи с церемонии вручения премии "Оскар" в 2014 году.