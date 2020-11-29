Китайский космический аппарат вышел на орбиту Луны

Китайский возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", направленный к Луне для сбора образцов реголита, в субботу успешно вышел на орбиту естественного спутника Земли после почти 112 часов полета.

Китайский возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", направленный к Луне для сбора образцов реголита, в субботу успешно вышел на орбиту естественного спутника Земли после почти 112 часов полета.

Как передает Report, об этом сообщает программа Китая по изучению Луны.

"Аппарат "Чанъэ-5", пролетев около 112 часов к Луне, успешно запустил двигатель 3000N на расстоянии около 400 километров от естественного спутника Земли, который проработал в нормальном режиме примерно 17 минут, после чего выключился. Зонд "Чанъэ-5" штатно осуществил окололунное торможение и успешно вышел на орбиту Луны", - говорится в сообщении.

За время своего полета аппарат совершил две коррекции орбиты. Далее посадочный модуль и модуль для взлета с поверхности Луны отделятся от орбитального и возвращаемого модулей, осуществят мягкую посадку на видимой стороне Луны и в соответствии с планом приступят к работам по сбору лунного грунта.

Отметим, что Китай запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта и вернуться с ними на Землю. Миссия рассчитана на 23 дня. Ожидается, что аппарат доставит на Землю около двух килограммов реголита. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. В случае успеха Китай станет третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.