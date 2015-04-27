Китай обогнал Францию по площади виноградников

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Китай стал второй страной в мире по количеству земель, отданных под виноградники для производства вина. Об этом говорится в докладе Международной организации винограда и вина (IOVW).

В 2014 году под виноделие в Китае было задействовано 799 тыс. га земли, в то время как в Испании, занимающей первое место в этом рейтинге, для аналогичных нужд используется 1,02 млн. га. Франция, которая хоть и остается крупнейшим производителем вина, переместилась на третье место по числу земель, отданных под виноградники. Всего в данной стране под нужды виноделия используется 793 тыс. га земли.

Китай быстро становится основным игроком в виноделии. Сейчас площади, отведенные под виноградники, занимают уже около 11 процентов сельскохозяйственных земель страны, что на 4 процента выше показателей 2000 года.

В свою очередь, в Европе количество виноградников, наоборот, сокращается. В силу реализуемой в ЕС винодельческой политики только в 2008-2011 годах площадь земель, отведенных под виноградники, сократилась на 94 тыс. га. Европейские производители преследуют при этом цель повысить качество и эффективность производства и поднять цены на свою продукцию, сообщает Report со ссылкой на издание Lenta.Ru.