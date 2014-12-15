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    Китайский ресторан кормит худых и жирных бесплатно

    Таким образом заведение заботится о толстых и худых людях

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Ресторан Na Huo в городе Чунцин, на юго-западе Китая проводит акцию, по которой предусмотрены скидки и даже бесплатная еда, в зависимости от веса посетителей.

    Как передает Report, ничего не платят за еду женщины, которые весят менее 34 кг и мужчины, вес которых более 140 кг.

    Таким образом заведение "заботится о толстых и худых людях" – сказано на странице ресторана.

    Желающие бесплатно пообедать проходят взвешивание. 

    А скидка, которую получают мужчины, чей вес ниже этой отметки, варьируется в зависимости от самой массы. Однако девушки, кто весит больше, могут получить скидку, которая также зависит от массы их тела.

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