Кипрский чиновник пожаловался на слишком большую зарплату

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Сотрудник министерства энергетики, сельского хозяйства и туризма Кипра написал президенту письмо, в котором пожаловался, что получает слишком высокую зарплату, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

При этом, как признался Мариоса Друшиотис, за последний год работы он не сделал фактически ничего. В частности, чиновник не получил и, соответственно, не выполнил ни одного поручения от начальства. Кроме того, за год работы через него не прошел ни один документ.

При этом, пишет чиновник, он входит в категорию высокооплачиваемых работников. По данным агентства Франс пресс, уровень зарплат на таких должностях в Кипре составляет около 5 тыс. евро в месяц при средней зарплате по стране в полторы тысячи евро.

В своем письме Друшиотис заявляет, что считает несправедливой столь высокую по кипрским меркам зарплату при столь низкой нагрузке. Он также добавил, что при таком раскладе мог бы не приезжать на работу, чтобы государство сэкономило хотя бы на отоплении и электричестве в офисе.

Комментарий пресс-службы президента журналистам получить пока не удалось. Министр энергетики, сельского хозяйства и туризма заявил, что считает должность Друшиотиса очень важной.

По словам корреспондентов, население Кипра крайне скептически относится к своим чиновникам. В обществе распространено мнение, что кипрские чиновники слишком мало работают, слишком много получают, а также пользуются незаслуженными привилегиями, отмечает агентство Франс пресс.