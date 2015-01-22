​Кэмерон хочет убрать изображения с пачек сигарет

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон намерен внести на рассмотрение законопроект, согласно которому табачные изделия будут продаваться в пачках без каких-либо изображений.

Как передает Report, об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что в 2013 году Кэмерон был против данной инициативы, так как, по его мнению, эффективность этой меры борьбы с курением не доказана. Однако министр здравоохранения Великобритании Джейн Эллисон настояла на пересмотре законопроекта, который был поддержан активистами.

В Великобритании связанные с курением заболевания стали причиной смерти 100 тыс. человек в 2014 году.