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К Земле приблизится астероид накануне всеобщих выборов в США

К Земле приблизится астероид накануне всеобщих выборов в США Небольшой астероид диаметром от двух до четырех метров приблизится к Земле за день до всеобщих выборов в США, которые состоятся 3 ноября. Вероятность столкновения не превышает и половины процента.
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23 августа 2020 г. 09:23
К Земле приблизится астероид накануне всеобщих выборов в США

Небольшой астероид диаметром от двух до четырех метров приблизится к Земле за день до всеобщих выборов в США, которые состоятся 3 ноября. Вероятность столкновения не превышает и половины процента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Небесное тело, получившее обозначение 2018VP1, подлетит к Земле на расстояние примерно 420 тыс. км. Вероятность столкновения с планетой составляет 0,41 процента.

Этот астероид впервые был обнаружен Паломарской обсерваторией (штат Калифорния) в 2018 году. Он не является потенциально опасным для землян объектом.

Согласно расчетам, 2018VP1 совершает полный оборот вокруг Солнца за 2 года и относится к группе околоземных астероидов-аполлонов. Они названы так в честь первого небесного тела из этой группы - открытого в 1932 году астероида Аполлон.

К настоящему времени астрономы обнаружили в околоземном пространстве, то есть в пределах 0,05 астрономической единицы, или 7 млн км, около 8 тыс. астероидов, размеры которых превышают 140 м. По оценкам экспертов NASA, такие небесные тела относятся к категории потенциально опасных. Общее число крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25 тыс.

 

 

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