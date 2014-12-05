Известный "вор в законе", уроженец Баку, депортирован из Испании в Москву

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Известный "вор в законе", уроженец Баку Захарий Калашов по прозвищу Шакро Молодой депортирован из Испании в Москву. Об этом сообщает Report со ссылкой на российское издание "Труд".

З.Калашов был депортирован в Москву испанскими властями. Как пишет издание, после убийств целого ряда "авторитетов", которые произошли в России в его отсутствие, именно 61-летнего Шакро прочат во главу преступного сообщества на всем постсоветском пространстве.

Уроженец Баку, курд-езид Захарий Князевич Калашов, по закрытым сводкам МВД, является влиятельным авторитетом, одним из лидеров ОПГ в Испании. Коронован по рекомендации знаменитого Япончика.