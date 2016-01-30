Израильскую птицу в Ливане поймали за шпионаж

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Израильский гриф, задержанный в Ливане по подозрению в шпионаже после побега из заповедника, отпущен на волю, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Как сообщило накануне природоохранное агентство Израиля, пернатый хищник сбежал из заповедника три дня назад и перелетел через израильско-ливанскую границу. Его поймали жители приграничного ливанского города Бинт-Джубайль.

Обнаружив на лапе грифа GPS-трекер с маркировкой университета Тель-Авива, местные жители посчитали, что птица послана с целью шпионажа. Они привязали грифа к столбу. Израильская сторона узнала об инциденте из местных газет.

Как сообщают ливанские СМИ, грифа отпустили, когда стало ясно, что он не шпионит на Израиль.