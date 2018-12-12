Из-за скандала церемония вручения "Оскара" может пройти без ведущего

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Ближайшая - 91-я - церемония вручения престижной кинопремии "Оскар" может пройти без главного ведущего. Как передает Report, беспрецедентное решение вполне может быть принято мэтрами Американской киноакадемии, вручающей награду, заверяет Variety со ссылкой на источник.

После того, как комик Кевин Харт в добровольно-принудительном отказался вести церемонию вскоре после своего назначения, руководство Академии и телекомпании ABC оказались в непростой ситуации. И в качестве одного из выходов рассматривается отказ от ведущего как от института вовсе.

Напомним, Харт, поначалу несказанно обрадовавшийся было предложению провести "Оскар" и без раздумий принявший соответствующее предложение, очень быстро был вынужден передумать. Все дело в том, что темнокожему комику припомнили его древние "гомофобские" шутки, в незапамятные времена размещенные в Twitter.

Церемония пройдет 24 февраля 2019-го.