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Из Национальной библиотеки Испании пропали книги Галилея

Из Национальной библиотеки Испании пропали книги Галилея Из Национальной библиотеки Испании пропали пять книг итальянского ученого эпохи Возрождения Галилео Галилея
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7 мая 2021 г. 06:25
Из Национальной библиотеки Испании пропали книги Галилея

Из Национальной библиотеки Испании пропали пять книг итальянского ученого эпохи Возрождения Галилео Галилея, а не одна, как сообщалось ранее.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в министерстве культуры страны.

В середине марта стало известно об исчезновении трактата Sidereus Nuncius (1610 год издания). При этом в самой библиотеке об этом узнали еще в 2014 году, обнаружив подмену на копию, однако в полицию сообщили лишь в 2018-м, а публично это стало известно недавно.

Специально созданная комиссия установила, что из библиотеки исчезли не одна, а пять книг Галилея. Список всех ценных пропавших изданий был передан Национальной полиции.

Проверка выявила, что всего в библиотеке не могут найти почти 15 тыс. книг и документов, внесенных в базу. Из них особую ценность представляют 54 - их стоимость превышает 5 тыс. долларов США. Большая часть из них пропала в 1980-1990-х годах, главным образом во время кражи 1987 года.

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