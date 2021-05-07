Из Национальной библиотеки Испании пропали книги Галилея

Из Национальной библиотеки Испании пропали пять книг итальянского ученого эпохи Возрождения Галилео Галилея

Из Национальной библиотеки Испании пропали пять книг итальянского ученого эпохи Возрождения Галилео Галилея, а не одна, как сообщалось ранее.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в министерстве культуры страны.

В середине марта стало известно об исчезновении трактата Sidereus Nuncius (1610 год издания). При этом в самой библиотеке об этом узнали еще в 2014 году, обнаружив подмену на копию, однако в полицию сообщили лишь в 2018-м, а публично это стало известно недавно.

Специально созданная комиссия установила, что из библиотеки исчезли не одна, а пять книг Галилея. Список всех ценных пропавших изданий был передан Национальной полиции.

Проверка выявила, что всего в библиотеке не могут найти почти 15 тыс. книг и документов, внесенных в базу. Из них особую ценность представляют 54 - их стоимость превышает 5 тыс. долларов США. Большая часть из них пропала в 1980-1990-х годах, главным образом во время кражи 1987 года.