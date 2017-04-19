Исследование: Водители пользуются телефонами в 88% поездок

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В 88% поездок водители пользуются телефонами.

Как сообщает Report, это выяснили эксперты компании Zendrive, разработчика одноименного приложения для оценки поведения водителя на дороге.

Исследователи проанализировали три миллиона водителей за три месяца. За это время участники эксперимента совершили около 570 млн поездок, в которых преодолели около девяти млн км. В 88% поездок водители, так или иначе, пользовались смартфонами, время разговоров составило около 3,5 минут на каждые 60 минут поездки.

Авторы исследования предупреждают, что стоит водителю замешкаться всего на две секунды – и риск аварии возрастает в 20 раз.

Полученная статистика при учете роста количества смертей в ДТП на 14% в 2014-2016 годах выглядит пугающе, отмечают эксперты.