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IPhone первого поколения продали на аукционе почти за $40 тыс.

IPhone первого поколения продали на аукционе почти за $40 тыс. Нераспечатанный смартфон iPhone, выпущенный в 2007 году, был продан на торгах в воскресенье за 39 340 долларов.
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17 октября 2022 г. 09:38

Нераспечатанный смартфон iPhone, выпущенный в 2007 году, был продан на торгах в воскресенье за 39 340 долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте аукционного дома LCG Auctions.

"Запечатанный экземпляр первого поколения в отличном состоянии. Поверхность и углы упаковки практически безупречны, заводская пломба не тронута. <...> Совершенно новый смартфон, активирован не был. Коллекционерам и инвесторам будет трудно найти образец в более идеальном состоянии", - следует из описания лота.

Подчеркивается также, что впервые представленный Стивом Джобсом 9 января 2007 года iPhone стал "одним из самых важных и широко распространенных изобретений нашего времени", навсегда изменившим индустрию смартфонов.

Как заметил новостной портал Business Insider, в 2007 году модель первого iPhone стоила 599 долларов. По данным бюро статистики Министерства труда США, проданный на торгах смартфон с учетом инфляции подорожал за эти годы почти в 45 раз.

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