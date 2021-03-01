Instagram анонсировал новую функцию

Приложение Instagram запускает новую функцию — Live Rooms, которая позволит пользователям подключать к своему прямому эфиру до трех человек

Приложение Instagram запускает новую функцию — Live Rooms, которая позволит пользователям подключать к своему прямому эфиру до трех человек.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте компании.

"Сегодня мы представляем Live Rooms, функцию, которая позволит вам вести прямой эфир в Instagram с участием до трех человек. Раньше вы могли вести прямую трансляцию только с одним человеком, но теперь мы позволим вам "удвоить" ваш прямой эфир", — говорится в сообщении.

Также компания отмечает, что данная функция даст еще больше способов построить бизнес и заработать деньги. С помощью Live Rooms зрители могут использовать разные интерактивные функции, такие как покупка и сбор средств в прямом эфире.

Функция Live Rooms станет доступна во всем мире в ближайшее время.

Ранее в Instagram появилась функция восстановления недавно удаленных публикаций.