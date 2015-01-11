Греция может потребовать у Германии долг времен Второй мировой

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Комиссия экспертов, работавшая по заказу греческого минфина, представила 160-страничный доклад, согласно которому Германия должна Греции 11 млрд. евро еще со времен Второй мировой войны, пишет Der Spiegel.

В период, когда Греция была оккупирована немецкими войсками, немецкие власти прибегли к принудительному займу, взяв у страны 1,5 трлн. греческих драхм — для себя и фашистской Италии. Погашение займа должно было начаться после войны, однако ее исход помешал Гитлеру и Муссолини выполнить свои обязательства.

Доклад комиссии экспертов, над которым они работали три месяца, был представлен минфину в минувший четверг, после чего документ засекретили. Тем не менее многие греческие политики, в частности, Коалиция радикальных левых (СИРИЗА) уже заявляют о необходимости потребовать погашения этого долга, сообщает издание.

По сообщениям греческой прессы, сами эксперты оценивают выявленные ими факты как "бесспорные", а выводы как "очень консервативные", имея в виду, что в случае предъявления Германии требования о возмещении долга "отказ не представляется вероятным", пишет журнал.

При этом эксперты подчеркивают, что долг по принудительному займу следует рассматривать независимо от требований выплат по военным репарациям. Согласно самым скромным подсчетам в стране, Германия задолжала Греции более 100 млрд евро в виде компенсаций за ущерб, понесенный в годы Второй мировой войны.

В то время как возможность выплаты по репарациям является очень спорной, возврат принудительного займа, по мнению историков и экономистов, является вполне законным требованием, пишет немецкий журнал.

Внешний долг Греции составляет 318 млрд. евро, это более 170% ВВП. По двум последним программам помощи Греция с 2010 года получила более 240 млрд. в обмен на обязательства проводить жесткую программу реформ. Все действия в экономике правительства согласовывает с кредиторами. Экономика после шести лет спада начала выходить из экономического кризиса — в этом году ожидается рост экономики. В последние дни Греция оказалась перед лицом политического кризиса — парламент не может избрать президента и, если это не удастся сделать в третьем туре, предстоят досрочные выборы. Победу на них, судя по опросам, одержит СИРИЗА, обещающая народу новую экономическую политику.