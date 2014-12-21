Google найдет посредников для производства автомобилей

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Google начала поиски компаний-посредников для реализации своего проекта самоуправляющихся автомобилей, сообщила в воскресенье The Wall Street Journal.

Интернет-компания не собирается становиться автопроизводителем. Сейчас Google проводит испытания прототипа самоуправляющегося автомобиля. Первые тесты на действующих дорогах должны пройти в начале 2015 года.

Google пытается создать машину, которая не будет нуждаться в управлении человеком. Эта технология поможет увеличить мобильность слепых и людей с нарушениями опорно-двигательной системы, поясняет Report со ссылкой на Интерфакс.

Конкретного производителя, который поможет наладить выпуск самоуправляющихся автомобилей, в Google пока не готовы назвать.

Разработкой автомобилей занимается инновационное подразделение компании Google X. Также они разрабатывают контактные линзы для измерения уровня сахара в крови (должны помочь диабетикам), аэростаты, обеспечивающие доступ к интернету по всему земному шару и очки "дополненной реальности" Google Glass и многое другое.