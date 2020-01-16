Голливуд может экранизировать историю побега Карлоса Гона из Японии

История побега бывшего главы альянса Renault-Nissan Карлоса Гона из-под домашнего ареста в Японии не могла не привлечь внимание голливудских кинематографистов. Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, эту историю могут экранизировать.

По информации издания, продюсер фильма "Бердмэн" Джон Лешер, который сейчас работает на Netflix, встречался с Гоном. Фильм якобы уже находится в разработке.

Осенью 2018 года Гон оказался в токийской тюрьме по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. По версии следствия, он и его правая рука Грег Келли скрывали подлинные размеры доходов с целью ухода от уплаты налогов. Через полгода Гона освободили под залог, и он находился под домашним арестом.

31 декабря стало известно, что Гон покинул Японию в ящике из-под музыкальных инструментов и направился в Бейрут. По словам Гона, в прокуратуре Японии ему угрожали преследованием его семьи, если он не подпишет признание в предъявленных ему обвинениях.