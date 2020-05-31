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Голландский фотограф воссоздал лицо Наполеона

Голландский фотограф воссоздал лицо Наполеона

Независимый фотограф из Амстердама Бас Утервайк смоделировал лицо французского императора Наполеона Бонапарта с почти фотографической точностью. Как передает Report, об этом пишет Le Figaro. 

Голландцу удалось смоделировать лицо Наполеона благодаря специальному сервису Art Breeder. Утервайк загрузил на сервис несколько портретов императора, а одежду взял с картины французского художника Жака-Луи Давида 1812 года.

Наполеон — не единственный революционный деятель, внешность которого была воссоздана. В 2013 году команда специалистов в области восстановления лица сделала 3D-модель Робеспьера, используя его посмертную маску.

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