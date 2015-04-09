Глава Совета по танцу ЮНЕСКО заявил о турецком происхождении сиртаки

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Президент Международного совета по танцу (CID) при ЮНЕСКО профессор Алкис Рафтис увидел в знаменитом греческом танце сиртаки турецкие корни.

Report со ссылкой на РИА "Новости" отмечает, что Сиртаки - популярный танец, созданный в 1964 году для фильма "Грек Зорба" на музыку греческого композитора Микиса Теодоракиса. После выхода фильма на экран сиртаки стал самым популярным греческим танцем в мире и одним из символов Греции.

"Сиртаки не является греческим танцем. Греческие народные танцы малоизвестны в Турции, а сиртаки имеет здесь большую популярность. Думаю, что хореографически это турецкий танец", - сказал Рафтис в интервью агентству Anadolu в четверг во время своей поездки по Турции.

По словам Рафтиса, он, гражданин Греции и исследователь в области танцев, чувствует себя в Турции как дома, поскольку эта страна "богата народными танцами". Рафтис отметил, что Международный совет по танцу получил много заявок от танцевальных школ в различных турецких провинциях, и добавил, что совет будет развивать с ними сотрудничество.