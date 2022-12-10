О нас

Генсек ООН призвал страны уважать права человека при решении актуальных вопросов

Генсек ООН призвал страны уважать права человека при решении актуальных вопросов По случаю Дня прав человека, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал все страны поставить вопрос в отношении прав человека в центр усилий по решению проблем.
Это интересно
10 декабря 2022 г. 16:55
Генсек ООН призвал страны уважать права человека при решении актуальных вопросов

По случаю Дня прав человека, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал все страны поставить вопрос в отношении прав человека в центр усилий по решению проблем.

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter.

"Права человека являются основой человеческого достоинства и краеугольным камнем мирных, инклюзивных и справедливых обществ. В День прав человека я призываю страны, гражданское общество, частный сектор и других поставить права человека в центр усилий по решению проблем, с которыми мы сталкиваемся", - говорится в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT-nin Baş katibi ölkələri insan hüquqlarına hörmətlə yanaşmağa çağırıb

Экслюзивные новости

Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi