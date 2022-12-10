Генсек ООН призвал страны уважать права человека при решении актуальных вопросов

По случаю Дня прав человека, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал все страны поставить вопрос в отношении прав человека в центр усилий по решению проблем.

По случаю Дня прав человека, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал все страны поставить вопрос в отношении прав человека в центр усилий по решению проблем.

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter.

"Права человека являются основой человеческого достоинства и краеугольным камнем мирных, инклюзивных и справедливых обществ. В День прав человека я призываю страны, гражданское общество, частный сектор и других поставить права человека в центр усилий по решению проблем, с которыми мы сталкиваемся", - говорится в публикации.