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    ​Футбольный матч пришлось дважды остановить из-за выбегающего на поле козла

    При помощи болельщиков животное удалось вывести с поля

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ На греческом острове Крит проходил футбольный матч между двумя местными командами. Однако матч пришлось останавливать несколько раз из-за выбегающего на поле козла.

    Как сообщает Report со ссылкой на "The Guardian", судье удалось вывести животное с поля. Однако через несколько минут козел вернулся обратно, заняв место возле ворот одной из команд. В итоге, игру пришлось вновь остановить. Лишь после вмешательства болельщиков животное удалось вывести с поля. 

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