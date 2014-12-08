​Футбольный матч пришлось дважды остановить из-за выбегающего на поле козла

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ На греческом острове Крит проходил футбольный матч между двумя местными командами. Однако матч пришлось останавливать несколько раз из-за выбегающего на поле козла.

Как сообщает Report со ссылкой на "The Guardian", судье удалось вывести животное с поля. Однако через несколько минут козел вернулся обратно, заняв место возле ворот одной из команд. В итоге, игру пришлось вновь остановить. Лишь после вмешательства болельщиков животное удалось вывести с поля.