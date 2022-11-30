Французский багет включен в список культурного наследия ЮНЕСКО

Французский багет внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Французский багет внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на официальный аккаунт ЮНЕСКО в Twitter.

Решение было принято в ходе 17-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, которая проходит в Марокко. Багет выбрали из трех кандидатов от Франции, в числе которых были парижские крыши и праздник виноделия в коммуне Арбуа в Бургундии.

Багет является символом Франции во всем мире. Существует несколько мифов о его происхождении. По одной из легенд пекари Наполеона Бонапарта придумали удлиненную форму хлеба, чтобы солдатам было легче его транспортировать. По другой версии багет изобрел австрийский пекарь и артиллерийский офицер Август Цанг.

Ежегодно во Франции выпекается более шести миллиардов багетов, которые в среднем продаются по цене в один евро.