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Французский багет включен в список культурного наследия ЮНЕСКО

Французский багет включен в список культурного наследия ЮНЕСКО Французский багет внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
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30 ноября 2022 г. 16:51
Французский багет включен в список культурного наследия ЮНЕСКО

Французский багет внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на официальный аккаунт ЮНЕСКО в Twitter.

Решение было принято в ходе 17-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, которая проходит в Марокко. Багет выбрали из трех кандидатов от Франции, в числе которых были парижские крыши и праздник виноделия в коммуне Арбуа в Бургундии.

Багет является символом Франции во всем мире. Существует несколько мифов о его происхождении. По одной из легенд пекари Наполеона Бонапарта придумали удлиненную форму хлеба, чтобы солдатам было легче его транспортировать. По другой версии багет изобрел австрийский пекарь и артиллерийский офицер Август Цанг.

Ежегодно во Франции выпекается более шести миллиардов багетов, которые в среднем продаются по цене в один евро.

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Версия на английском языке French baguette included in UNESCO World Heritage List

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