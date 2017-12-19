Forbes назвал самую богатую американскую знаменитость года

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Самой богатой знаменитостью 2017 года по версии журнала Forbes стал режиссер Джордж Лукас, состояние которого оценивается в 5,5 млрд долларов.

Как передает Report, в тройку лидеров вошли режиссер Стивен Спилберг, на счету которого 3,6 млрд долларов, и телеведущая Опра Уинфри. Ее состояние оценивается в 2,8 млрд долларов.

Кроме того, в список попали экс-баскетболист Майкл Джордан (1,4 млрд долларов), иллюзионист Дэвид Копперфильд (875 млн долларов), рэпперы Diddy (820 млн долларов), Jay-z (810 млн долларов) и Dr. Dre (740 млн долларов).

Замкнул десятку автор детективных романов Джеймс Паттерсон с состоянием в 730 млн долларов.