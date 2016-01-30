Fiat, на котором ездил папа римский в Филадельфии, продан на аукционе

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Черный Fiat 500L, на котором папа римский Франциск ездил во время своего визита в Филадельфию в США, был продан за 82 тыс. долларов. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на организаторов аукциона.

За право приобрести автомобиль боролись 19 человек, торги длились 11 минут. Торги начались с цены в 19 тыс. долларов.

Как заявили представители церковных властей, вырученные деньги пойдут на нужды католической церкви в Филадельфии.

Папа римский посетил США в сентябре 2015 года.