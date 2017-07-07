Эрик Трамп назвал своего отца самым жестким переговорщиком в мире

© Courtesy İmage

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Предстоящая встреча президентов США и России в Гамбурге представляют собой прекрасную возможность для Дональда Трампа и Владимира Путина примериться друг к другу и понять, получится ли нормализовать отношения между двумя державами.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал в четверг в эфире телеканала Fox News сын американского лидера Эрик Трамп.

«Во время предвыборной кампании прошлого года мой отец неоднократно выражал надежду на установление отличных отношений с Россией, которая является одной из крупнейших мировых держав. Никто ведь не хочет холодной войны и враждебных отношений», - заметил Эрик.

«Мой отец говорил, что надеется на это, хотя и не может гарантировать, что это получится. Но, по крайней мере, стоит попробовать. Если получится, то будет замечательно, если нет, то так тому и быть. Но, по крайней мере, мы попытаемся», - продолжал он.

Эрик заверил, что за прошедшее после выборов в США время общий настрой Дональда Трампа на нормализацию отношений с Россией не изменился.

Отвечая на вопрос о возможности достижения каких-либо договоренностей в экономической области с Москвой, он выразил уверенность в деловых качествах отца. «В мире нет лучшего и более жесткого переговорщика, чем мой отец», - заверил Эрик.