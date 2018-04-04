Эрдоган "увел" у Путина девушку ради удачного кадра - ВИДЕО

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Третьего апреля российский президент Владимир Путин прибыл в Анкару с рабочим визитом. У Дворца президента российского лидера ожидал турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, к приезду Путина уже был выстроен почетный караул.

Во время фотографирования произошел забавный случай.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал «Звезда».

Участники встречи уже выстроились, чтобы сделать памятное фото, но Эрдоган заметил, что с его стороны выстроились исключительно мужчины, а со стороны Путина оказались сразу три женщины. Тогда турецкий лидер, заботясь о композиции будущего кадра, попросил одну из представительниц прекрасного пола перейти на его сторону.

В результате одна участница встречи оказалась по правую руку Эрдогана, который после этого стал позировать фотографу охотнее.