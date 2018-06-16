Эрдоган: Турция создаст научную станцию в Антарктиде к 2019 году

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Турция намерена создать собственную научную базу в Антарктике в следующем году. Как передает Report, об этом говорится в сообщении президента Турции Тайипа Эрдогана, опубликованном в субботу на его официальной странице в Twitter.

"Мы к 2019 году создаем научную базу, благодаря которой Турция войдет в число 30 стран, у которых есть научные полярные станции в Антарктике", - говорится в сообщении турецкого лидера, сообщает ТАСС.

Турция - одна из участниц Договора об Антарктике, подписанного в 1959 году в Вашингтоне и вступившего в силу в 1961 году после ратификации 12 государствами-первоначальными участниками. Согласно этому документу, на континенте допускается только научная деятельность.