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    Экс-гонщик "Формулы-1" Дэвид Култхард оштрафован за превышение скорости

    Полиция задержала 45-летнего пилота, когда тот возвращался после выступления на ралли Гумбл 3000

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Бывший вице-чемпион первенства мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Дэвид Култхард был оштрафован на 135 евро за превышение скорости на 130 км/ч.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет французская газета L'Equipe.

    Полиция задержала 45-летнего пилота, когда тот возвращался после выступления на ралли "Гумбл 3000".

    Култхард выступал в "Формуле-1" за команды "Вильямс", "Макларен" и "Ред Булл" с 1994 по 2009 годы. В составе "Макларена" в 2001 году пилот занял второе место по итогам чемпионата.

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