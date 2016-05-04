Экс-гонщик "Формулы-1" Дэвид Култхард оштрафован за превышение скорости

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Бывший вице-чемпион первенства мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Дэвид Култхард был оштрафован на 135 евро за превышение скорости на 130 км/ч.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет французская газета L'Equipe.

Полиция задержала 45-летнего пилота, когда тот возвращался после выступления на ралли "Гумбл 3000".

Култхард выступал в "Формуле-1" за команды "Вильямс", "Макларен" и "Ред Булл" с 1994 по 2009 годы. В составе "Макларена" в 2001 году пилот занял второе место по итогам чемпионата.