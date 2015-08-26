​Дональд Трамп выгнал с пресс-конференции журналиста

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Американский миллиардер Дональд Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, стал фигурантом нового скандала. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, он выгнал с организованной им пресс-конференции в американском городе Дубьюк (штат Айова) журналиста испаноязычного телеканала Univision, который ранее прекратил с ним сотрудничать.

Ведущий популярного утреннего телешоу Хорхе Рамос настойчиво пытался задать Трампу вопрос относительно озвученных миллиардером ранее планов перестать предоставлять американское гражданство родившимся на территории США детям нелегальных мигрантов. Бизнесмен в ответ предложил ему сесть на свое место и дождаться, когда ему предложат задать вопрос.

"Вам не давали слова. Возвращайтесь в Univision, - сказал Трамп. Позже он попросил охранника вывести продолжавшего выкрикивать вопросы журналиста из зала. "Он просто встал и стал кричать. Может быть, он сам виноват, - прокомментировал произошедшее миллиардер. - Он, видимо, очень эмоциональный".

Ближе к концу пресс-конференции Трамп все же разрешил Рамосу вернуться и задать вопрос. Отвечая на него, бизнесмен вновь подчеркнул, что придерживается жесткой позиции относительно нелегальной иммиграции и намерен добиваться, чтобы все те, кто находится в США незаконно, покинули страну. При этом он напомнил журналисту, что ранее подал судебный иск на телеканал, на котором тот работает.

К настоящему времени в предвыборную гонку в США включились уже более двух десятков политиков. По данным последних социологических опросов, Трамп, несмотря на регулярные скандальные заявления, является лидером по популярности среди республиканцев, среди демократов - экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Предвыборный съезд Демократической партии, как ожидается, состоится в Филадельфии (штат Пенсильвания) 25-28 июля 2016 года. Съезд партии республиканцев намечен на 18-21 июля 2016 года в Кливленде (штат Огайо). По итогам этих мероприятий должны быть определены официальные кандидаты от партий на президентских выборах.